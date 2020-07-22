Heykeli dikilecek çünkü...

Medipol Başakşehir’in değişmez ismi Edin Visca kariyerine şampiyonluk ekledi. Başakşehir’in yükselişindeki mimarların başında gelen başarılı oyuncunun heykelinin dikilmesi gündemde. Bosna Hersekli futbolcu bu sezon son hafta öncesi attığı 12 golle Demba Ba ile takımın en golcü oyuncusu konumunda. Visca, kariyerindeki ilk kırmızı kartı bu sezon gördü, Türkiye’deki son 7 sezonunda yalnızca 2 maçta forma giyemedi. Süper Lig’de 265 maça çıktı ve 75 gol attı. Visca attığı 13 golle Medipol Başakşehir’in Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu. TFF 1. Lig’deyken de 34 maçın tamamında oynamıştı.