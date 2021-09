Heyecan veren PUBG MOBILE 1.6 Güncellemesi yayınlandı

PUBG MOBILE'da en iyilerin geri dönüşüne hazır mısınız? Yayınlanan 1.6 güncellemesi ile oyuna uzaylı bir bitki istilası, uzay gemisi savaşları ve yeni bir drop sistemi içeren yepyeni oyun modu Flora Menace eklendi.

Ayrıca uzun süredir PUBG MOBILE oynayanların heyecanlanacağı haberle, en sevilen oyun modlarından yedisi sınırlı bir süre için oyuna tekrar eklendi. 1.6 güncellemesi ile oyuncuları bekleyen diğer heyecan verici işbirlikleri arasında iseAlan Walker ve Godzilla vs. Kong'un geri dönüşünün yanı sıra KartRider Rush+ ile yeni ortaklıklar ve yakında çıkacak yıldızlarla dolu DUNE da yer alıyor.

PUBG MOBILE Sürüm 1.6 güncellemesi şu anda App Store ve Google Play Store'dan indirilebiliyor.

Dikkat: Erangel işgal edildi! Uzaylı Yarilo bitkileri haritayı ele geçirdi ve oyuncular artık savaşmak zorunda! Bu özel oyun modunda, Yarilo ana bitkileri harita alanlarında rastgele görünecek ve oyuncu sağlığını artıran ve yenileyen Gençleştirme Bariyerleri yaratacak. Erangel ayrıca haritanın üzerinde uçan bir uzay gemisi olan Cell Matrix'e de ev sahipliği yapacak. Oyuncular, harita boyunca yayılmış Hücreleri bularak gemiye binebilir, ardından aynı anda Nacore Chips kazanarak harika rastgele silah düşüşleri için gemide diğer oyuncularla savaşabilirler.

Nacore Chips oyuncuların belirli bir yere savaş malzemeleri sipariş etmelerini sağlayan tamamen yeni DynaHex Sarf Malzemeleri sistemi için kullanılıyor. Cell Matrix’te sınırlı sayıda yeniden doğma hakkı bulunuyor, bu nedenle canı tükenen oyuncular yere geri atılıyorlar. Belirli bir süre sonra Cell Matrix yere inmeye başlıyor ve hayatta kalmayı başaran oyuncular, birden fazla uzay gemisi arasında başkalarıyla savaşa devam ediyorlar.

Flora Menace istilası Erangel'de başladı. İstila 18 Eylül'de Sanhok haritasına ve ardından 22 Eylül'de Livik haritasına doğru devam edecek. Cell Matrix uzay gemisi yalnızca Erangel'de görünecek.

Sürüm 1.6 güncellemesi aynı zamanda PUBG MOBILE’ın daha önce çıkan en sevilen yedi oyun modunu geri getiriyor!

• Metro Royale: Reunion, 28 Eylül’den itibaren– Tehlikelerle dolu yeraltı tünellerinde seyahat edin, hayatta kalın ve ödülleri toplayın

• Titans: Last Stand, 28 Eylül'den itibaren – Monarch Expeditionary ekibine katılın ve Mechagodzilla'yı yenmek için ağır silahlar kullanın

• Vikendi, 8 Ekim'den itibaren – Vikendi'nin soğuk arazisi geri dönüyor. Kar ekipmanınızı paketlediğinizden emin olun.

• Survive Till Dawn, 15 Ekim'den itibaren - Güneş battıktan sonra Zombi saldırısına karşı hayatta kal

• Payload 2.0, 15 Ekim'den itibaren – Patlayıcı savaşlar için ağır kara ve hava tabanlı silahları kullanın

• Runic Power, 15 Ekim'den itibaren – Alev, Buz veya Rüzgar gücünü somutlaştırın, kristalleri toplayın ve savaş alanında düşmanlarınıza hükmedin

• Enfeksiyon Modu, 15 Ekim'den itibaren – Bu hızlı enfeksiyon modunda Savunan taraf veya Zombi olmayı seçin

Bu heyecan verici oyun güncellemelerinin yanı sıra PUBG MOBILE 1.6 güncellemesi ile muhteşem içerik ortaklıklarına devam ediyor. 'Faded', 'Darkside', 'All Falls Down' ve 'Alone' gibi parçalarıyla tanınan dünyaca ünlü DJ ve sanatçı Alan Walker, müzik, özel kıyafetler ve eşyalarla birlikte oyuna geri dönüyor. Alan Walker’ın yeni şarkısı için 23 Eylül'de PUBG MOBILE'da oyunseverleri bekliyor. Ünlü müzisyen daha önce 2019'da PUBG MOBILE ile 'On My Way' ve 'Live Fast' single'ları için birlikte çalışmıştı. Bu ortaklık hakkında daha fazla bilgi yakında!

PUBG MOBILE TEAM UP CHALLENGE sırasında dünyaca ünlü anime JUJUTSU KAISEN ve son teknoloji mimarlık firması Zaha Hadid Architects ile ortaklıklar duyurmuştu. Sürüm 1.6 güncellemesinin bir parçası olarak gelecek yeni ortaklıklar arasında ise şunlar var:

• KartRider Rush+ – Dünya çapında 25 milyondan fazla oyuncunun (Çin hariç) oynadığı mobil kart yarış oyunu.

• DUNE – Frank Herbert'in 1965 tarihli klasik bilimkurgu romanından uyarlanan ve Denis Villeneuve tarafından yönetilen merakla beklenen gişe rekorları kıran filmi.

Bu ortaklıklar hakkında daha fazla ayrıntı yakında resmi PUBG MOBILE sosyal kanallarında paylaşılacak.

Royale Pass Month 3: Chef’s Special ve Royale Pass Month 4: Temporal Warriors ile ilgili yeni ayrıntılar da açıklandı. Yeni temalı eşyalar ekleyen bu içerikler, sırasıyla Eylül ve Ekim ortasında başlayacak. Bu Royale Pass sırasında RP satın alan oyuncular, ücretsiz bir Royale Pass Month ve özel unvanın kazanıldığı RP Sunucusu Golden Chicken etkinliğine de otomatik olarak girebilecek.

Sürüm 1.6 güncellemesinin bir parçası olarak bir dizi oyun geliştirmesi de yapıldı. Oyuncu animasyonları, kontrol ve HUD ayarlarında daha fazla özelleştirme seçeneği oyuna eklendi. Oyuncular ayrıca P90, MG3, ASM Abakan'ın kullanılabilir ateşli silahlar olarak eklenmesiyle Eğitim Alanlarında sınırsız cephane modunun keyfini çıkarabilirler. Oyuncular bir Klasik Mod maçının ardından en iyi elemelerini kontrol etmek için ayarlarda yeni eklenen Öne Çıkanlar modunu da açabilirler.