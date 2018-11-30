Hey gidi Aslan!

Galatasaray Avrupa’da mazisini arıyor... Moskova’dan da eli boş dönen Sarı-Kırmızılı ekip, Avrupa arenasında çıktığı son 23 karşılaşmanın sadece 2’sini kazanabildi. 2013- 2014 sezonunda, kar nedeniyle iki günde tamamlanan Juventus zaferinden bu yana sadece Benfica ve Lokomotiv Moskova’yı yenebilen Cim Bom, 7 beraberlik, 14 yenilgi elde etti. Bu süreçte Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink, Tudor ve Fatih Terim olmak üzere 7 farklı teknik direktör görev yaptı. Avrupa kupalarındaki son 16 deplasmandan maçından galibiyet çıkaramayan Aslan, gruptaki son 4 karşılaşmada ise gol bile atamadı.