Romanya Ligi ekiplerinden Botosani'de forma giyen Hervin Ongenda'nın Galatasaray'ın gözlemci ekibi tarafından izlendiği ve Sarı Kırmızılılar'ın oyuncuyla ciddi bir şekilde ilgilendiği öne sürülmüştü.

23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Romanya'da yayın yapan Telekom Sport'a yaptığı açıklamada Cim Bom'a gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruları şu şekilde yanıtladı:

"Galatasaray tarafından izlenip izlenmediğimi bilmiyorum. Bu konuda herhangi bir şey okumadı. Bazıları maçtan sonra bana birkaç kişinin beni izlediğini söyledi. Ben de bunun problem olmadığımı söyledim.

Botosani ile 2020 yazına dek kontratım var. Transferime kulüp karar verir. Sezon sonuna dek Botosani'de kalmak benim için sorun olmaz. Sonrasında ne olacağını göreceğiz?"

Galatasaray'ın transfer listesindeki Hervin Ongenda kimdir?

24 Haziran 1995'te Paris'te doğan Hervin Ongenda, futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başladı. Yıldız isim, 1 sezon PSG'de top koşturduktan sonra önce Bastia'ya kiralandı.

1,5 yıl daha PSG'de oynadıktan sonra Zwolle takımına satılan sol kanat oyuncusu, daha sonrasında da sırasıyla Real Murcia ve Botosani formalarını giydi.

Piyasa değeri 550 bin euro olarak gösterilen futbolcunun Botosani ekibiyle 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor. Fransa'nın alt yaş milli takımlarında düzenli olarak forma giyen Ongenda, sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler