Hertha Berlin - Borussia Dortmund maç sonucu: 1-2

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 13. haftasında Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’in konuğu oldu.

Konuk ekip 15. dakikada Jadon Sancho ve 17. dakikada Thorgan Hazard ile üst üste bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Başkent ekibi, 34. dakikada Vladimir Darida’nın attığı golle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı Borussia Dortmund’un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve sarı-siyahlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Mats Hummels’in 45. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle Borussia Dortmund, ikinci yarıda 10 kişi mücadele etti.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 23’e çıkararak, üst sıralardan kopmadı. Üç gün önce teknik direktörlük görevine Jürgen Klinsmann’ı getiren Hertha Berlin ise 11 puanda kaldı ve düşme hattında yer aldı.



