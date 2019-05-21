Her zaman her yerde şampiyon Galatasaray!

Süper Lig’de bitime 1 hafta kala Galatasaray, zirve yarışında mücadele ettiği Başakşehir’i sahasında 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı- Kırmızılılar, bir kez daha geçen sezon olduğu gibi mutlu sona ulaşırken, Avrupa’nın 5 büyük liginde de şampiyon olanlar yine değişmedi. Tıpkı Sarı-Kırmızılılar gibi İspanya’da Lionel Messi’nin önderliğindeki Barcelona, açık ara farkla liderliği kimseye kaptırmadı. Barça, sezonu 87 puanla 1. sırada bitirirken, Atletico Madrid 76 puanla ikinci oldu. Müthiş bir yarışın yaşandığı ve son haftada belli olan İngiltere Premier Ligi’ndeki mücadelenin galibi yine Manchester City oldu.

1 puanla zirveyi kaptı

Teknik direktör Pep Guardiola’nın öğrencileri, Liverpool’u sadece tek puanla geçip, 98 puanla yine mutlu sona ulaştı. Guardiola da, Premier Lig’de Alex Ferguson’dan sonra bunu başaran ilk hoca unvanını elde etti. Almanya’da bu sezon şampiyonluğu Borussia Dortmund’a kaptıracağı düşünülen Bayern Münih, 6 puan gerisinde olduğu Sarı-Siyahlılar’ı yakaladı ve üst üste 7. kez Bundesliga’nın en iyisi olmayı başardı. Bayern, son hafta belli olan kapışmada Dortmund’u 2 puanla geçip, 78 puanla adını zirveye yazdırdı. Sezon başında Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katan Juventus, İtalya’da sürprize bir kez daha izin vermedi.

Juve’den 11 puan fark

Siyah-Beyazlılar, Serie A’da en yakın rakibi Napoli’nin 11 puan önünde 90 puanla şampiyonluğa ulaştı. Juve böylece, üst üste 8. kez kupayı havaya kaldırdı. Fransa Ligi’nin tek hakimi olan Neymar’lı, Mbappe’li PSG, rakiplerine fark atarak, sezon bitmeden şampiyonluğunu ilan etti. Paris temsilcisi bitime 1 hafta kala sezonu 91 puanla lider tamamlayıp üst üste 7. kez en iyi olurken, en yakın rakibi Lille ise 75 puanla ikinci oldu.