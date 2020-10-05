Hepsigamer ESA Esports PUBG Turnuvası Şampiyonu Blaze Esports
30.000 TL ödül havuzuna sahip Hepsigamer ESA Esports PUBG Turnuvası sonuçlandı. Hepsiburada Hepsigamer sponsorluğunda, Türkiye’nin dijital espor altyapı platformu Playdecent üzerinden düzenlenen turnuvada, 2v2 modunda 32 takımın mücadele ettiği büyük finalde şampiyon Blaze Esports oldu.
Hepsiburada Hepsigamer sponsorluğunda, Türkiye’nin dijital espor altyapı platformu Playdecent üzerinden düzenlenen turnuvada, 2v2 modunda 32 takımın mücadele ettiği büyük finalde şampiyon Blaze Esports oldu.
Ödül alan takımlar şu şekilde:
BLAZE 12.000 TL
XBASE ESPORTS 7.000 TL
FAYtT KLUP 4.000 TL
KaybedenlerKlübü 3.000 TL
Relegats 2.000 TL
Şaklabanlar 1.200 TL
GOF DUO 800 TL
Turnuva tamamlanmasının ardından yetkililer yeni PUBG Squad turnuvasının da yolda olduğunu belirtti.
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