Hepsigamer ESA Esports PUBG Turnuvası Şampiyonu Blaze Esports

30.000 TL ödül havuzuna sahip Hepsigamer ESA Esports PUBG Turnuvası sonuçlandı. Hepsiburada Hepsigamer sponsorluğunda, Türkiye’nin dijital espor altyapı platformu Playdecent üzerinden düzenlenen turnuvada, 2v2 modunda 32 takımın mücadele ettiği büyük finalde şampiyon Blaze Esports oldu.

05 Ekim 2020, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Hepsigamer ESA Esports PUBG Turnuvası Şampiyonu Blaze Esports

Hepsiburada Hepsigamer sponsorluğunda, Türkiye’nin dijital espor altyapı platformu Playdecent üzerinden düzenlenen turnuvada, 2v2 modunda 32 takımın mücadele ettiği büyük finalde şampiyon Blaze Esports oldu.

Ödül alan takımlar şu şekilde:

BLAZE 12.000 TL

XBASE ESPORTS 7.000 TL

FAYtT KLUP 4.000 TL

KaybedenlerKlübü 3.000 TL

Relegats 2.000 TL

Şaklabanlar 1.200 TL

GOF DUO 800 TL

Turnuva tamamlanmasının ardından yetkililer yeni PUBG Squad turnuvasının da yolda olduğunu belirtti.

That's Game Bro

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