Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon belli oluyor

Ankara THF Spor Salonu’nda düzenlenecek Dörtlü Final ilk gününde yarı final maçları oynanacak. Konyaaltı Belediyesi SK – Yenimahalle Belediyesi SK maçı saat 13.30’da başlarken, karşılaşmayı Mehtap Şimşek ile Pınar Ünlü Hatipoğlu hakem ikilisi yönetecek. Kastamonu Belediyesi GSK – Yalıkavakspor arasında oynanacak diğer yarı final maçı ise 16.00’da başlayacak ve bu maçı Murat Çelik ile Cengiz Ömer ikilisi yönetecek.

Yarı finalde galip gelen takımların karşılaşacağı final maçı ise 8 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te oynanacak. 3.-4.’lük maçı ise saat 13.00’te başlayacak. Final maçının ardından düzenlenecek tören ile kupa ve madalyalar verilecek. Yarı Final ve final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak

Kupada 4 kez final oynayan Yenimahalle Belediyesi SK, 2 kez (2015, 2017) kupayı kazanma başarısı gösterdi. 3 kez final oynayan Kastamonu Belediyesi GSK ise 1 kez (2021) kupayı müzesine götürdü.

THF Spor Salonu’nda oynanacak Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final Program Şöyle:

Yarı Final / 7 Mayıs 2022 13:30 Konyaaltı Belediyesi SK – Yenimahalle Belediyesi SK 16:00 Kastamonu Belediyesi GSK – Yalıkavakspor

3.-4.’lük Maçı / 8 Mayıs 2022 13:00

Konyaaltı Belediyesi SK – Yenimahalle Belediyesi SK mağlubu / Kastamonu Belediyesi GSK – Yalıkavakspor mağlubu

Final / 8 Mayıs 2022 15:00

Konyaaltı Belediyesi SK – Yenimahalle Belediyesi SK galibi / Kastamonu Belediyesi GSK – Yalıkavakspor galib