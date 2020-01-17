Hentbol haftanın progmamı

Hentbol: Haftanın programı. Kadınlar Süper Lig’de 11. hafta müsabakaları oynanacak. Erkekler Süper Lig’e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

17 Ocak 2020, Cuma 10:56 Son Güncelleme:
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Hentbol haftanın progmamı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig’e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig’de ise 10. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

- Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Pazarspor-Mardin Büyükşehir Başak (Mehmet Akif Pirim)

19 Ocak Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Yalıkavak-Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

22 Ocak Çarşamba:

15.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

- Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Güneysu-Spor Toto (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler Spor Tesisleri)

18.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

29 Ocak Çarşamba:

19.00 CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Aygaz (Antalya)

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