Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptı

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uğur Kılıç başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.

Federasyonun merkez ofisinde yapılan toplantıda görev dağılımı ise şu şekilde oldu:

Başkan vekilleri: Kamil Cent, Kenan Gökmen, Mesut Çebi

Asbaşkanlar: Mustafa Köklü, Salim Öztürk

Yönetim kurulu üyeleri: Adem Altunsoy, Cihan Somuncu, Gamze Çelik, Gökhan Göktaş, Kemal Özdönmez, Kubilay Kalaycıoğlu, Mine Kılıç, Ramazan Değerli, Semih Atlı.