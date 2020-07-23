Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusuydu. Nijeryalı sol açık, Cim Bom'dan ayrıldıktan sonra verdiği ilk röportajda ise Sarı Kırmızılılar'ı üzecek bir açıklamada bulundu.

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'ye konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Benim de birtakım planlarım var ama hayat da kendi planlarıyla geliyor. Ancak Premier Lig'e geri dönmek için hâlâ çabaladığımı söyleyebilirim. En kısa zamanda yeniden İngiltere'de forma giymeyi umuyorum. Belki Everton değil, başka bir kulüp olur ama kesinlikle Premier Lig'de oynayacağım." ifadelerini kullandı.

Bonservisini dört yıl daha elinde bulunduran Monaco hakkında da konuşan Onyekuru, "Orada Aspire Akademi günlerinden tanıdığım Keita Balde'yle birlikte oynadım. Aynı şekilde Cesc Fabregas gibi üst seviye bir oyuncuyla aynı takımda olma şansını yakaladım ki kendisi beni çok iyi karşıladı. O yüzden Monaco'ya gittiğimde evime dönmüş gibi hissettim." şeklinde konuştu.

"Monaco'da bir ya iki güzel sezon geçirmeyi umuyorum. Ondan sonra da gelecek, benim için daha parlak olacaktır." diyen yıldız isim, "Burası transfer edilen oyuncularla nasıl çalışılması gerektiğini bilen bir camia. Bunu anlamak için Anthony Martial'a bakmanız yeterli." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler