Hematoloji dendiğinde herkesin aklına kan gelmesi normaldir. Çünkü Hematoloji kanda meydana gelen tüm hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kan hastalıkları temel olarak iyi huylu ya da kötü huylu olarak ikiye ayrılır.

Hematoloji nedir?

Genel tanımlamanın yanı sıra Hematoloji dalı kan hastalıklarının dışında dalak ve kemik iliği gibi kan yapıcı organların hastalıklarıyla da ilgilenmektedir. Hematoloji, dahiliye bölümünün bir yan dalıdır. Hematolojide İyi huylu hastalıklar Akdeniz anemisi, kansızlık, kemik iliği yetersizliği, multiple myeloma, orak hücreli anemi, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları olarak kategorileşmiştir.

Kötü huylu kan hastalıkları ise kan kanserleri ya da lösemiler olarak sıralanmaktadır. Pek çok tıp alanında olduğu gibi Hematolojide de, disiplinli bir yaklaşım sergilenmelidir. Hematoloji ayrıca medikal ve radyasyon onkolojisi gibi bölümlerle sıkı bir iş birliği içerisindedir.

Hematoloji hangi hastalıklara bakar?

Erişkinliğe ulaşmış bir kişinin vücudunda yaklaşık 4 ile 5 litre kadar kan bulunur. Kan hücreleri ise kemik iliğinde bulunan kök hücreler sayesinde üretilmektedir. Vücudun yabancı organizmalara karşı savunmasında büyük rol oynar. Tüm bu sistem içinde oluşan hastalıklar, kan hastalıkları olarak isimlendirilir ve Hematoloji bölümünün ilgilendiği hastalıklardır;

Anemi, trombositopeni ve lökopeni,

Hemolitik anemi ve immün trombositopenik purpura,

Orak hücreli anemi,

Von Willebrand hastalığı,

Hemofililer gibi pıhtılaşma bozuklukları,

Akciğer tromboembolisi, tromboz ve tromboflebit,

Lösemi, lenfoma ve myeloma gibi hastalıkların tamamında kan hücrelerindeki bozulmalar ve pıhtılaşmalar Hematoloji bölümünün alanı içerisindedir.

Yaygın olarak görülen hematolojik hastalıklar nelerdir?

Hematolojide en çok karşılaşılan vakalarda kansızlık, Akdeniz anemisi ve lösemi ile karşılaşılır. Bu hastalıkların semptomları birtakım testlere tabi tutularak tanıları konur ve tedavi yöntemlerine başvurulur.

Hematolojik hastalıkların belirtileri nelerdir?

Her hastalığın kendine has birtakım belirtileri vardır. Genel olarak kan hastalıklarının belirtileri şunlardır;

Fiziksel aktivite sırasında çabuk yorulma ve solunum yetmezliği,

Genel olarak görülen halsizlik ve yorgunluk hissi,

Sürekli olarak enfeksiyonlara maruz kalma,

Hafif travmalarda dahi görülebilen kanamalar,

Kanamanın uzun süre durmaması,

Kanın pıhtılaşma güçlüğü,

Dengelenmeyen ateş,

Boyun, koltuk altı ya da kasıklarda hissedilebilir beze varlığı,

Bacağın tamamında ya da diz altında aniden ortaya çıkan ağrı ve buna bağlı olarak ödem oluşması hastalıkların belirtilerindendir.

Kan hastalıkları nasıl teşhis edilir?

Hematolojinin alanına giren hastalıkların teşhisi için ilk olarak anamnez ve fizik muayene yapılmaktadır. Bulgular ışığında doktorun gerekli gördüğü testler ve radyolojik görüntülemeler yapılır. Bu testler genel olarak kan hücreleri ve hemoglobin miktarının ölçümü için kan sayımı şeklindedir. Böylece hemoglobin alt tiplerinin analizi, kanın mikroskop altında incelenmesi, B12 vitamini, demir ve folik asit düzeylerinin incelenmesi, kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, hücrelerin işlevsel olarak değerlendirilmesi, proteinlerin tetkiki ve pıhtılaşmanın tetkiki gibi birçok konu analiz edilmiş olur.

Hematoloji testi neden yapılır?

Hematoloji testi kan sayımınızı ortaya çıkaran bir testtir. Her şeyden önce kan oranınızı kontrol etmek amaçlı yapılmalıdır. Yani genel olarak sağlık durumunuzu belirlemek için, bu testi en az 6 ayda bir mutlaka yaptırmak gerekmektedir.

Hemogram testinde normal değerler nelerdir?

Test yapıldıktan sonra kağıt üzerinde bazı terimler görürsünüz. Bu terimlerin her birinin bir anlamı vardır. Yapılan bu test sonucunda hangi hastalıklardan muzdarip olduğunuz, hangi vitaminlerin eksik ya da fazla olduğu, kolesterol, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri gibi hemen hemen her durum öngörülebilmektedir. Normal bir insanın kan değerleri ise şu aralıklardadır;

WBC 10.06 3.0 – 12.0

NE 76.8 35 – 80

RBC 3.8 3,2 – 6

HGB 11 10 – 18

HCT 33,6 30 – 55

MCHC 32.9 30 – 36

MCH 29.3 25- 33

MCV 89.1 78 – 105

LYM 12.8 15 – 50

RDW 14.5 9 – 18

PLT 203 150 – 500

MPV 9.5 0 – 15

Kan testinize baktığınızda, içlerinden herhangi biri yukarıda belirtilen aralıkların dışına çıkıyorsa o konuda bir sorun ya da bir hastalık var demektir. Bunun tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu terimlerde önemli olan anlamları değil, konulması gereken teşhistir.

Örneğin HGB teriminin tanımı, Hemoglobin sayısını temsil eder fakat bu sayının düşük ya da yüksek olması sonucunda kişide demir eksikliği var demektir. Yani izlenmesi gereken yol tanımdan daha önemlidir. Bu yüzden mutlaka kan testlerinizin sonuçlarını bir hekime göstermeli ve izlemeniz gereken yolu öğrenmelisiniz. Böylece tedavi yöntemlerine geçilebilir.