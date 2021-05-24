Hekimoğlu Trabzon - Kocaelispor maçı 22 dakikalık gecikmeyle başladı
Misli.com 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanş karşılaşmasında Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısı tribünlerde kontenjandan fazla sayıda taraftar olması sebebiyle 22 dakikalık gecikmeyle başladı.
Misli.com 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanş karşılaşmasında Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı tribünlerde kontenjandan fazla sayıda taraftar olması sebebiyle 22 dakikalık gecikmeyle başladı.
Karşılaşmanın gözlemcisi taraftarların dışarı çıkarılmasını, aksi takdirde maçın başlatılmayacağını kulüp yetkililerine iletti. Taraftarların stadyum dışına alınmasının ardından mücadelenin ikinci yarısının başlama düdüğü çaldı.