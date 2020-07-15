Hekimoğlu Trabzon FK, 20 Temmuz'da Antalya’da başlayacak olan TFF 2. Lig Play-Off maçları için yarın hava yolu ile Antalya’ya gidecek. Saat 15.05’teki uçakla Antalya’ya gidecek olan Trabzon temsilcisi 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’de oynanacak olan Sancaktepe FK maçının hazırlıklarına Antalya’da devam edecek.

İHA