Hazal Nehir: Herkesi ‘koşamayanlar için koşmaya’ bekliyoruz

Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 8 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Wings for Life World Run 2022, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ülkemizde İzmir’de koşulacak. Saat 14:00’te başlayacak koşunun duyurusu, bugün İzmir’de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya’nın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına katılan Türkiye'nin en iyi kadın parkur sporcularından Hazal Nehir, bu anlamlı koşuda yer almanın kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ne kadar çok olursak, umut oluruz

Herkesi pazar günü Wings for Life World Run’a davet eden Red Bull sporcusu, ‘‘Wings for Life World Run çok özel bir organizasyon. Dünyanın bir ucunda öğlen diğer ucunda geceyken tüm dünya tek yürek aynı amaç için koşuyor. Ve bu organizasyona katılan herkes omurilik felçlileri için umut arıyor, ümit oluyor. Ne kadar kalabalık olursak o kadar onların yanında olduğumuzu gösteririz. Ve araştırmalar için de fon sağlamaya yardımcı oluruz. David Mzee’nin bu araştırmalar sonunda yürümesi çok önemli bir adım. Bu adımları sıklaştırmak için herkesi pazar günü İzmir’e bekliyoruz’’ dedi.

Wings for Life Vakfı hakkında

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings For Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings For Life Vakfı’nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.