Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan karantina sürecinde canının sıkıldığını söyleyen ve sosyal medyadan "Karantinayı bir erkek arkadaş ile geçirmek çok eğlenceli olurdu" mesajını paylaşan Eugenie Bouchard'a ağlama emojisiyle yanıt veren Kyrgios'un bu mesajlaşması, aşk iddialarını kuvvetlendirmişti.

Ancak Kyrgios'un son dönemde Eugenie'nin ikiz kardeşi Beatrice ile flört ettiği iddia edildi.

İki kardeşle de yakın ilişkisi olduğu bilinen 25 yaşındaki Nick Kyrgios, geçen yıl Wimbledon'da Rafael Nadal ile oynadığı maçı izledikleri için gururlandığını ifade ettiği bir paylaşım yapmıştı.

Eugenie Boucard da Kyrgios'un paylaştığı bu fotoğrafı, kalp emojileri ile yeniden paylaşmıştı.

Eugenie Bouchard, daha önce de Twitter'dan bir takipçisiyle girdiği iddiayı kaybetmiş ve takipçisiyle akşam yemeğine çıkmıştı.