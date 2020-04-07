Fenerbahçe'de 1977-1978 sezonunda forma giyen Radomir Antic, 72 yaşında hayatını kaybetti. Radomir Antic, Barcelona ve Atletico Madrid'de teknik direktörlük yapmıştı.





Antic’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic’in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'den Radomir Antic için taziye mesajı

Fenerbahçe Kulübü, bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen eski futbolcu ve teknik direktör Radomir Antic'in vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1977-1978 sezonunda çubukluyu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic." ifadeleri kullanıldı.