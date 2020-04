'Hayallerim yıkılmadı sadece ertelendi'

Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Şennur Demir, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi ve evde geçirdiği sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü sporcusu Şennur, “Olimpiyatlar, sporcuların sağlığı düşünülerek ertelendi. Bence gerçekten doğru bir karardı. Sağlık her şeyden önce gelir. Bizler şu an her sporcunun hayali olan olimpiyatlara evimizde hazırlanıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat hayalimiz yıkılmış değil, sadece bu hayalimizi biraz erteledik” diye konuştu.