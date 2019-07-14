Hayaller Galatasaray gerçekler Sevilla!

Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Banega, dün akşam Sevilla'nın, Reading ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de forma giydi. Bu gelişme, Arjantinli yıldızın Florya'ya gelişini zora sokarken, üstüne Fernando'nun da İspanyollar'a kaptırılması taraftarları kızdırdı. Sarı-kırmızılılar sosyal medyadan, "Fernando ve Banega'dan oluşan orta saha hayallerini biz kurarken bunu gerçekleştiren Sevilla oldu" yorumunda bulundu. Bu arada Fernando da yaptığı açıklamada, "Galatasaray beni bırakmak istemedi. Benim burada olmam için çok uğraşan Monchi'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

(Sabah)