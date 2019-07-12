Hatayspor'un geçtiğimiz yılki başarısında önemli pay sahibi oyunculardan biri olan kaleci Akın Alkan, yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) önemli açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi bu sene de değişmediğini söyleyen Alkan, "Geçen sene de hedefimiz şampiyonluktu, bu sene de şampiyonluk. Ama geçen sene lige biraz geç adapte olduk. Bu sene daha çok konsantre olacağız, daha çok isteyeceğiz. Ligi biraz daha iyi tanıyoruz, lige biraz daha ısındık, diyelim. Şampiyonluk yolundaki çalışmalarımıza startı verdik. Hocamız da takımda kaldı, oyuncularımız da kalmaya devam ediyor. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

"TAKIM İÇERİSİNDE HAVAMIZ KOLAY KOLAY BOZULMAZ"

Takım içindeki atmosferin çok iyi olduğunu vurgulayan Akın Alkan, "Bizim havamız dışarıdan göründüğü gibi. Her zaman neşeli, her zaman saygılıyız, hepimiz çalışmayı seviyoruz. Havamız kolay kolay bozulmaz, lige de bunu yansıtacağımızı düşünüyorum. Takım olarak hedefimiz şampiyon olmak. Ben de kaleci olduğum için yine en az gol yiyen kaleci olursam tekrar, benim için güzel bir başarı olur. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

İbrahim ALİOĞLU-Kaan ÜLKER/ERZURUM, (DHA)