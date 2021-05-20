Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Atakaş Hatayspor sezonu 61 puanla 6. sırada tamamladı. Son haftalara kadar Avrupa Kupaları kovalayan zirvedeki takımlara karşı da iyi sonuçlar alan Ömer Erdoğan'ın takımı, 39. haftada Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş maçını farklı kaybetti. Maçı 7-0 kaybeden Hatayspor'da eleştirilerin odağında Jean-Claude Billong yer aldı.

'Dövme yaptıran futbolcunun bacağı bir hafta ağrıyor'

Savunma oyuncusu Billong hakkında Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş açıklama yaptı. Beyzade FM'e konuşan Savaş, "Billong'u gönderdik. Maça gidiyor, bir gün önce bacağına dövme yaptırıyor. Bir gün önce dövme yaptıran futbolcu 15 dakikada bir krem sürüyor soğutmak için. Dövme yaptıran futbolcunun bacağı bir hafta ağrıyor" dedi.

'Ben böyle bir futbolcunun takımda kalmasını istemem'

Dövmeden dolayı oyuncunun olumsuz etkilendiğini belirten Savaş, "Bacağı ağrıdığı için her topa sırtını dönüyor. Pozisyon yedik, goller yedik. Ben böyle bir futbolcunun takımda kalmasını istemem. Hem sportif direktörümüze hem teknik direktörümüze hem de yönetime 'Bu adamı gönderelim arkadaşlar' dedim. Ama bunun dışında ekstra bir şey bilmiyoruz. Ben istihbaharatçı değilim. İddiaları olan varsa savcılığa başvurusunu yapar. Biz de bu konuşmanın açıklığa kavuşturulmasını isteriz. Ben işin satış boyutu olduğunu düşünenlerden değilim" ifadelerini kullandı. (NTV)