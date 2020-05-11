Hatayspor’dan, annesi vefat eden İlhan Palut’a başsağlığı mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, annesi vefat eden Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski teknik direktörümüz ve hemşehrimiz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Leyla Palut’a yüce Allah’tan rahmet, İlhan Palut ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da yayımladığı mesajda, İlhan Palut’a başsağlığı ve sabır temennisinde bulunarak, Leyla Palut için Allah’tan rahmet diledi.