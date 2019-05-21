Hatayspor’da play-off heyecanı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’un kulüp başkanı Mehmet Maden, "Seyircimizle, taraftarımızla, halkımızla bütünleşerek şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut ile basın toplantısı düzenleyen Maden, Hatayspor’un 50 sene sonra 1. Lig’e yükseldiğini, 51. yılında da Süper Lig’e çıkması için uğraştıklarını belirtti.

Maden, Süper Lig’e çıkmak için önemli yol katettiklerini kaydetti.

Hatayspor’un bu sezon çok önemli bir başarıya imza attığını aktaran Maden, şöyle konuştu:

"Hatayspor ligin en çok gol atan takımlarından ve en az gol yiyen ekibi. Baktığınız zaman fair play’e aday bir takım, en az sarı kart ve en az kırmızı kart gören takımlardan biri. Dolayısıyla sportmenlik anlamında Türkiye’ye örnek olarak 1. Lig’de şampiyon olmak üzereyiz. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Hatay’a hediye etmek istiyoruz. Bu anlamda halkımızın desteğini bekliyoruz. Biz takım olarak oynayan, futbolu sevdiren, sportmen anlayışla futbol oynayan bir takımız. Seyircimizle, taraftarımızla, halkımızla bütünleşerek şampiyon olmak istiyoruz."

Play-off yarı final ilk maçında yarın Adana Demirspor’a konuk olacaklarını hatırlatan Mehmet Maden, tüm taraftarları takıma destek vermeye davet etti.

Palut: "Süper Lig hedefimiz ve hayalimiz var"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

Palut, ligde son haftaya kadar ilk iki sırayı yakalayabilme adına takımının büyük mücadeleler ortaya koyduğunu belirtti.

Genel anlamda olumlu geçen bir sezonu Süper Lig hedefiyle kapatmak istediklerini vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğu istiyoruz ama ilk önce geçmemiz gereken Adana Demirspor engeli var. Bunun için de çarşamba ve pazar olmak üzere iki kritik maç oynayacağız. Aslında çok farklı bir şey yapmayacağız. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz mücadeleyi, futbol karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Play-off maçıdır, çok daha dikkatli olmamız, daha az hata yapmamız gerekecek. Bu, lig gibi bir maraton değil, 180 dakika tüm dikkatimizi, konsantrasyonumuzu, isteğimizi, mücadelemizi ortaya koyarak İstanbul yolunu kendimize açmaya çalışacağız."

Takım olarak hazır olduklarını ve maç saatini beklediklerini aktaran Palut, "İnşallah yarın iyi bir mücadele gösteririz. Allah’ın ve futbolun yardımı yarın ve pazar günü bizimle olur. İnşallah bu şehre bir Süper Lig finali mücadelesini yaşatırız ve sonunda da Süper Lig’e yükselen bir takım ve şehir oluruz." ifadelerini kullandı.