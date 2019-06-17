Hatayspor’da 11 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Bordo-beyazlı ekibin 25 kişilik futbolcu kadrosunda 11 ismin sözleşmeleri sona erdi. Sezonun flaş isimlerinden olan Caner Hüseyin Bağ ve Sadio Diallo’nun da aralarında yer aldığı 11 ismin durumlarının önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.

Hatayspor’da Caner Hüseyin Bağ, Sadio Diallo, Mirkan Aydın, Tom, Murat Paluli, Dmytro Korkishko, Bakary Nimaga, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Honore Gomis, Karim Samb’in sözleşmeleri sona ererken, Akın Alkan, Hamidou Maiga, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Semih Üstün, Yasin Güreler, Gökhan Karadeniz, Hamza Gür, Kubilay Sönmez, Ömer Alıcı, Selim Ilgaz, Yusuf Abdioğlu, Josep Akomadi ve Stephen Arthur’un sözleşmeleri devam ediyor. (İHA)