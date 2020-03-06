Hatayspor - Erzurumspor (CANLI)

TFF 1. Lig'in 26. haftası, Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren takımlar arasında zirveyi yakından ilgilendiren maçlara sahne olacak. 25 maç sonunda topladığı 49 puanla zirvede yer alan Hatayaspor, 45 puanlı Erzurumspor'u konuk ediyor Taraftarı önünde 3 puanı almak isteyen lider Hatay, yoluna doludizgin gitmenin hesaplarını yapıyor. Erzurum ise deplasmanda alacağı galibiyetle puan farkını eritmenin peşinde.

Hatayspor - Erzurumspor maçının 11'leri:

Hatayspor: Akın Alkan, Strahil Popov, Yusuf Abdioğlu, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane Aabid, Helder Barbosa, Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın

Erzurumspor: Sehic, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Osman, Obertan, Sissoko, Hamroun, Pote





Maç başladı

3.dakikada Hatyaspor atağında Aabid, şutunu çekti ancak top kaleyi bulmadı

5.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Soner Örnek kafayı vurdu top üstten auta gitti

12.dakikada sol kanattan gelen Caner şutunu çekti top auta gitti

18.dakikada sağ kanattan Sissoko serbest vuruşu kullandı ortasını kaleci çıkıp aldı

32.dakikada Erzurumspor etkili geldi. Ara pasına hareketlenen Pote uygun durumda vurmak istedi ama son anda savunma araya girdi.

37.dakikada Hatayspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelen ortaya kale sahasında boş durumda Mirkan vuramadı ve pozisyondan sonuç gelmedi.

İlk yarının sona 3 dakika eklendi

45+2.dakikada Erzurumspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Emrah ortaladı savunma topu ön direkte çıkardı

İlk yarı 0-0 berabere sona erdi.

Devre arasında Hamroun çıktı Emrah Başsan girdi

İkinci yarı başladı

52.dakikada Emrah Başsan sarı kart gördü

58.dakikada Hatayspor oyuncu değişikliği yaptı. Helder Barbosa çıktı Selim Ilgaz girdi

60.dakikada Erzurumspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelen Sissoko uygun durumda bulunan Emrah Başsan'a pasını verdi, Emrah Başsan bekletmeden vurdu ama top kalecide kaldı.

64.dakikada Erzurumspor takımından İbrahim Akdağ şutunu çekti köşeye giden topu kaleci çıkardı.







