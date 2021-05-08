Hatayspor - Denizlispor CANLI
Hatayspor, Süper Lig’in 40. haftasında ligde düşmesi kesinleşen Denizlispor'u ağırlıyor. Beşiktaş’a 7-0 yenilen Hatayspor, Denizlispor karşısında kazanarak 5. olarak kısa yoldan Avrupa’ya gitme hayalini sürdürmek istiyor. Peki, Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 90 dakika öncesi 11'ler ve detaylar haberimizde.
5. olarak kısa yoldan Avrupa’ya gitme hayalini sürdüren Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Denizlispor'la kozlarını paylaşıyor. Akdeniz ekibi, son oynanan ve 7-0 gibi farklı bir skorla kaybedilen Beşiktaş maçını unutturmak için Horozlar karşısında zafer arayacak. Bordo-Beyazlılar'da sakatlıkları nedeniyle Selim Ilgaz ve Soner Örnek takımlarını yalnız bırakacak. Yeşil-Siyahlılar'da ise kart cezalısı Fabiano ve Bakalorz'un yanı sıra sakat olan Mohamed, Ahmed, Cenk Gönen, Kubilay Aktaş ve Oğuz Yılmaz maçta görev yapamayacak.
Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
8 Mayıs Cumartesi günü Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor. beIN SPORTS 2 konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Hatayspor - Denilispor 11'ler
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Sackey, Akintola, Boupendza, Diouf.
Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Emirhan, Hasan, Sakıb, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Sacko, Ali Yavuz Kol, Rodallega