Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Geçtiğimiz hafta Galatasaray 'ı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş , bu hafta zorlu Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Bu maç öncesinde Pjanic ve Josef de Souza'dan yoksun olacak siyah beyazlılar, Trabzonspor maçı öncesinde galibiyet alarak bordo mavililerle iç sahada oynayacaklara maça odaklanacak.

Bugün saat 16:00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Merkez Hakem Kurulu bu karşılaşmanın VAR'ı olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu'na görev verdi. AVAR olarak ise Kerem Ersoy görev aldı.



