Hatayspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. 3 puana hasret kalan ev sahibi, kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Konuk takım ise deplasmanda seri peşinde olacak. Hatayspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Ligin puansız tek takımı olan Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. İlk haftayı BAY geçmesinin ardından Trabzonspor , Gaziantep FK ve Hatayspor'a kaybederek son sıraya gerileyen Akdeniz ekibi, evinde kazanıp üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup edip moral depolayan ve 9 puanla 7. sırada yer alan Adana temsilcisi ise deplasmanda kazanıp seri yakalamayı amaçlıyor.
Hatayspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Adana Demirspor maçını Burak Şeker yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Hatayspor-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjema, Ribeiro, Aabid, Lobjanidze, Sadık, El Kaabi
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Stambouli, N’Diaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba