Ligin puansız tek takımı olan Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. İlk haftayı BAY geçmesinin ardından Trabzonspor , Gaziantep FK ve Hatayspor'a kaybederek son sıraya gerileyen Akdeniz ekibi, evinde kazanıp üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup edip moral depolayan ve 9 puanla 7. sırada yer alan Adana temsilcisi ise deplasmanda kazanıp seri yakalamayı amaçlıyor.

Hatayspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Adana Demirspor maçını Burak Şeker yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjema, Ribeiro, Aabid, Lobjanidze, Sadık, El Kaabi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Stambouli, N’Diaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba