Hatay Büyükşehir Belediyespor - Tsmoki-Minsk maç sonucu: 79-71

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu’nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk’i sahasında 79-71 yendi.

17 Ekim 2019, Perşembe 21:53
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Hatay Büyükşehir Belediyespor - Tsmoki-Minsk maç sonucu: 79-71

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu’nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk’i sahasında 79-71 yendi. Öte yandan maç skorbord arızası dolayısıyla yaklaşık 1 saat 15 dakika geç başladı.

Salon: Antakya

Hakemler: Zoron Mitrovski (Makedonya), Charalampos Karakatssounis (Yunanistan), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 3, Gajic 18, Peters 17, Magarity 15, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdulkader 23, Tuğba Oral

Tsmoki-Minsk: Vabishchevich 13, Murauskaya 8, Rybalka, Theriot 7, Stsiapanava, Hasper 21, Chidom 14, Bartakova 8

1. Periyot: 18-24

Devre: 34-45

3. Periyot: 61-56

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