Haşlanmış patatesin kalori değeri; 100 gramda 93 kcal kalori olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bir tane yani yaklaşık 200 gramlık haşlanmış patatesin 183 kalorisi bulunmaktadır.

Haşlanmış patates besin değerleri

Patates, kök sebzelerden olduğu için nişasta içeriği yüksek bir sebzedir. Fosfor, potasyum, lif ve folik asit bakımından iyi bir besindir. Patatesin en doğru şekilde tüketilmesi, haşlandıktan hemen sonra ezmeden, dolap içerisinde bekletilerek soğuması sağlanıp tüketilmesidir. Peki, bir adet haşlanmış patatesin besin değerleri nedir?

100 gramlık, bir adet küçük porsiyon haşlanmış patatesin besin değeri; 21.55 gram karbonhidrat, 1.5 gram lif, 1.96 gram protein, 391 miligram potasyum, 5 miligram sodyum, 5 miligram kalsiyum, 0.35 oranında demir ve 12.8 miligram C vitamini içermektedir.

Haşlanmış patates kaç kalori?

Patates, her ne kadar nişasta içerse de yağ içermez. En sağlıklı pişirme biçimi de haşlama yöntemidir. Eğer diyette iken kişinin canı patates çekiyorsa ve bunun bir yolu aranıyorsa haşlanmış patates ideal tercih olacaktır. Sadece bir süre soğuması beklenmelidir. Peki, haşlanmış patatesin kalorisi nedir?

- 1 adet küçük porsiyon yani 100 gram haşlanmış patatesin kalori değeri yaklaşık 93 kaloridir,

- 1 adet orta porsiyon yani 200 gram haşlanmış patatesin kalori değeri yaklaşık 183 kaloridir,

- 1 adet büyük porsiyon yani 300 gram haşlanmış patates 279 kaloridir.

Haşlanmış patates salatası

Haşlanmış patates salatası, oldukça doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Salatanın yapılabilmesi adına patatesleri haşlamak gerekir. Daha sonra ince ince doğranması gereken soğan ve maydanozlar haşlanan patatesin üzerine eklenir. Bununla beraber kişinin damak tadına uygun olan baharatlar eklenerek, patateslerin üzerine zeytinyağı da ilave edilir. Haşlanmış patates salatası afiyetle yenebilir.

Haşlanmış patates yemekleri

Haşlanmış patates ile yapılacak yemekler;

- Patates püresi,

- Evde patates kroket,

- Tereyağlı patates kavurması,

- Bulgurlu patates köftesi,

- Patatesli gözleme,

- Kıymalı patates dolması,

Haşlanmış patates diyeti nasıl yapılır?

Haşlanmış patates diyeti yapmak isteyenler için bir örnek vermek faydalı olacaktır;

- 1.gün:

Kahvaltıda; 1 tane haşlanmış patatesi, 4 yemek kaşığı kadar yoğurt,

Öğle yemeğinde; 1 tane haşlanmış patates, 4 kaşık yoğurt,

Akşam yemeğinde; 8 kaşık yoğurt.

- 2.gün:

Kahvaltıda; 4 kaşık yoğurt,

Öğlen yemeğinde; 1 tane haşlanmış patates, 3 kaşık yoğurt,

Akşam yemeğinde; 1 tane haşlanmış patates, 8 kaşık yoğurt.

- 3.gün:

Kahvaltıda; 1 tane haşlanmış patates,

Öğlen yemeğinde: 1 tane haşlanmış patates, 3 kaşık yoğurt,

Akşam yemeğinde: 4 kaşık yoğurt.

Haşlanmış patates kavurması tarifi

Haşlanmış patates kavurması, çok sevilen yemekler içerisinde yer almaktadır. Bu yemek için ilk önce soğanlar doğranıp sıvı yağda kavrulur. Patatesler haşlanıp soğumaya bırakılır. Ardından küp küp doğranır. Kavrulan soğanlara salça konulur ve patatesler eklenir. Daha sonra baharat konulur. Tuzda eklenerek beş dakika daha kavrulur ve servis edilir.



