Yetenekli futbolcunun Kayseri karşısındaki performansından memnun olan teknik ekibin, Bosnalı futbolcu konusundaki kararını gözden geçirmeyi planladığı kaydedildi.
Kevin N’Koudou çıkışa geçti
Sezon başında gönderilecek isimlerin başında yer alan ancak sakatlığı sebebiyle mecburen takımda tutulan Kevin N’Koudou, son haftalarda yakaladığı önemli çıkışla dikkat çekiyor. Son olarak önceki akşam Kayserispor’u penaltıdan avlayan Fransız kanat oyuncusu, son 4 karşılaşmada
2 gol ve 1 asistle oynayarak başarılı görüntüsüyle alkış topladı.