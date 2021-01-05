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Hasic'in performansı planları değiştirdi

Siyah-Beyazlılar’da ara transfer döneminde takımdan gönderilecek isimler arasında gösterilen Ajdin Hasic, önceki akşam 62. dakikada Kayserispor maçına dahil olup 90+6. dakikada golünü atmıştı.

05 Ocak 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Hasic'in performansı planları değiştirdi

 Yetenekli futbolcunun Kayseri karşısındaki performansından memnun olan teknik ekibin, Bosnalı futbolcu konusundaki kararını gözden geçirmeyi planladığı kaydedildi.

Kevin N’Koudou çıkışa geçti

Sezon başında gönderilecek isimlerin başında yer alan ancak sakatlığı sebebiyle mecburen takımda tutulan Kevin N’Koudou, son haftalarda yakaladığı önemli çıkışla dikkat çekiyor. Son olarak önceki akşam Kayserispor’u penaltıdan avlayan Fransız kanat oyuncusu, son 4 karşılaşmada 

2 gol ve 1 asistle oynayarak başarılı görüntüsüyle alkış topladı.

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