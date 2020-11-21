Hasan Yavuz Bakır: Her puanın kıymetini bilerek Hatay’a gidiyoruz

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son üç haftayı milli ara ile birlikte maç oynamadan geçtiklerini hatırlattı.

Lige verilen aranın ardından dönmenin kolay olmadığını vurgulayan Bakır "Ligdeki arayı kamp ile değerlendirdik. Çok verimli bir dönem oldu. Hafta boyunca iyi hazırlandık. Uzun lig maratonunda, deplasmanda alınacak her puanın kıymetini bilerek Hatay’a gidiyoruz. Amacımız, Hatay deplasmanından kayıpsız dönmek." ifadelerini kullandı.

Bakır, golcü oyuncu Remy ile birlikte 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını kaydederek, "Bu futbolcularımız takıma döndü. Yaptığımız son testte, bütün takım negatif verdi. Fernando sakatlığı, Talbi ise yabancı sınırlaması nedeniyle kafilede yer almadı." diye konuştu.

AA