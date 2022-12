Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan maçın galibini penaltılar belirledi. Galatasaray 'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş'tan Japonya paylaşımı geldi.





ALMANYA'YI DEVİRDİ

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, Japonya ile karşı karşıya geldi. Merakla beklenen maç Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanırken mücadelede Japonya çok konuşulacak bir geri dönüşe imza attı.

Almanya 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Almanya'nın golünü 33. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan kaydederken, Japonya'nın galibiyet gollerini ise 75. dakikada Ritsu Doan ve 83. dakikada Takuma Asano attı.

ÇİZGİ TARTIŞMASI

Japonya’nın bu başarısında İspanya karşısında gelen galibiyet golü öncesi yaşanan çizgi tartışması öne çıktı. Gol öncesi Mitoma tarafından pasın içeri çevrildiği sırada topun çizgiyi geçip geçmediği uzun süre tartışıldı.





JAPONYA YIKILDI

2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Japonya ile Hırvatistan karşılaştı. Son dünya ikincisi Hırvatistan, sükseli Almanya ve İspanya zaferleriyle gruptan çıkan turnuvanın sürprizi Japonya'ya 'dur' dedi.

2022 Dünya Kupası'nda ilk kez uzatma ve penaltılara gidilen maçta Hırvatlar, Uzak Doğu ekibini seri penaltı atışlarında 3-1 devirerek çeyrek final biletini kapmayı başardı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Japonya - Hırvatistan mücadelesinin normal süresi 1-1 sona erdi ve heyecan dolu karşılaşma uzatmalara gitti. Hırvatistan'ın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonları'nda oynadığı son 8 eleme turu maçının 7'si uzatmalara gitti.

PENALTI VURUŞLARINDA LİVAKOVİC DEVLEŞTİ

Seri penaltı atışlarında Hırvatistan'ın file bekçisi Dominik Livakovic, adeta kalesinde devleşti. Penaltıları Hırvatistan 3-1 kazanarak çeyrek final bileti aldı.









Opta'nın verilerine göre, Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda üç kurtarış yapan üçüncü isim oldu. Dominik Livakovic vs Japonya (2022) Danijel Subasic vs Danimarka (2018) Ricardo vs İngiltere (2006)

Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez çeyrek finale yükselen Hırvatistan (1998, 2018 & 2022), bu üç turnuvada da rakiplerini seri penaltılar sonucu eleyerek bu aşamaya ulaştı.





NAGATOMO TARİHE GEÇTİ

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki Yuto Nagatomo, 4. farklı Dünya Kupası'nda oynayarak Japon futbol tarihinin en fazla farklı Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncusu olmuştu.

Hırvatistan maçında Nagatomo 64. dakikada oyuna girdi. Japon futbolcu Katar'da 4 karşılaşmada forma giydi.

ŞAŞ'TAN PAYLAŞIM

Nagatomo'lu Japonya'nın vedası sonrası Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş'tan paylaşım geldi. Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Göstermiş olduğun mücadelenden adamlığından bir kez daha gurur duydum. Teşekkürler Yuto' ifadelerini kullandı.





DÜNYA KUPASI'NDA ÜÇÜNCÜLÜK YAŞAMIŞTI

Hasan Şaş 1998 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandığı 2000 yılında kadroda yer aldı. 47 kez milli takımda oynayan ve 4 golü olan futbolcu, Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülüğü aldığı kadroda bulundu. Aynı sene FIFA tarafından 2002 Dünya Kupası'nın en iyi 6. oyuncusu seçildi.





France Football tarafından da Avrupa'nın en iyi 11. futbolcusu seçilmiş olan Hasan Şaş, Dünya Kupası sonrası Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklif almasına rağmen Galatasaray Kulübü'nde kalmayı tercih etti.

2009 yılında Galatasaray ile sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine aktif futbol yaşamına 33 yaşında son verdi.