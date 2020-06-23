Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı. Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golün ardından büyük sevinç yaşandı. Maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.

Tepkinin büyümesi üzerine protokol tribününde Ahmet Ağaoğlu ile Hasan Çavuşoğlu arasında arbede yaşandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı. Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı. Maç sonu ise iki başkanın açıklamaları ise gündeme oturdu.









'Ahmet Ağaoğlu ölmüş anneme küfretti'

"Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra önüne gelen herkese tekme tokat giriyordu." diyen Çavuşoğlu, ''42 yıldır futbolun içindeyim, hayatımda böyle bir rezalet görmedim. Ahmet Ağaoğlu, benim en büyük ağabeyime ana avrat küfretti. Bana da küfretti, yumruk atmaya kalkıştı. Ahmet Ağaoğlu ölmüş anneme küfretti. Kendisinden şikayetçi oldum. Bağıra bağıra herkese saldırdı." dedi.

'Ahmet Ağaoğlu alkollüydü'

Hüseyin Çimşir'in de yöneticilere küfür ettiğini iddia eden Çavuşoğlu, ''Trabzonspor'un teknik direktörü de bizim yöneticimize küfretti. Bunu yukarıdan duydum. Biz Alanyaspor olarak her zaman beyefendiliğimizi, kendimize yakışanı yaptık. Finalde gider maçımızı oynarız. Yenersek mutlu oluruz, yenemezsek tebrik ederiz. Ahmet Ağaoğlu alkollüydü. İçki kokusundan midem bulandı." diye konuştu.





'Şu an alkol muayenesine giriyorum'

Çavuşoğlu'na jet hızıyla cevap veren Ağaoğlu, bu iddiların iftira olduğunu dile getirdi ve ''Şu an alkol muayenesine giriyorum. Hayatım boyunca alkol almadım, hepsi iftira. Ölmüş anneme arkadan onun ağabeyi küfretti. Ben de ona cevap verdim, o yüzden ortalık karıştı. Konuşmanızın bitmesini bekliyorum." dedi.

'Bizim bulunduğumuz tarafa küfürler ederek gelen insan, ağabeyiymiş'

Alkol muayenesine gireceğini açıklayan Ağaoğlu, "Uçağı bekletiyoruz. Karakoldan ekip talep ettik, alkol muayenesine gireceğim. Anasından doğduğundan beri alkol almamış birinden kaç promil alkol çıkacak göreceğiz. Bizim bulunduğumuz tarafa küfürler ederek gelen insan, ağabeyiymiş. Bizim bulunduğumuz bölüme kadar gelip ağza alınmayacak küfür etmesini gerektirecek ne vardı?" ifadelerini kullandı.

'Yetmedi bana saha içinden küfredildi'

Küfürlere maruz kaldıklarının altını çizen Ağaoğlu, ''Kimse bize küfretmedi, bize sataşmadı, hakaret etmedi. Biz de köyün delisiyiz. Yetmedi bana saha içinden küfredildi. Bu neyin savaşıdır, neyin kavgasıdır, neyin gerginliğidir? Bizim tribünden bağırmışlar maç boyu. Siz hiç mi bağırmadınız? Bizden kimse kalkıp, arkadan dolaşıp, onların tribüne gidip hakarette bulunmadı." diye konuştu.