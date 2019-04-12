Hasan Ali Kaldırım derbide oynayacak mı? İşte son durumu...

Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma için ekipler tüm hazırlıklarını yapmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. 2 idman birden kaçıran ve ağrıları nedeniyle salonda çalışan tecrübeli futbolcu akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Her ne kadar eleştirilerin hedefindeki isim de olsa derbi maçlarda oynadığı oyunla kendisinden sıkça söz ettiren Hasan Ali için özellikle Ersun Yanal'ın sürekli yardımcılarından bilgi aldığı öğrenildi.

Hasan Ali'nin Galatasaray derbisinde de sahada olacağı gelen bilgiler arasında.

Yusuf Dursun







