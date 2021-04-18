Harun Tekin, Süper Lig'in 35.haftasında Altay Bayındır'ın talihsiz sakatlığı sonrası Başakşehir maçında görev yaptı. Deneyimli kaleci, bu maçta kritik bir penaltı kurtardı ve takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Harun Tekin, Bursaspor ve Fenerbahçe kariyerinde 2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en çok penaltı kurtaran kaleci oldu

Harun Tekin son 7 sezonda karşılaştığı 23 penaltının 10 tanesini kurtardı ve bu alanda ilk sırada yer aldı.

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