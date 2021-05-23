İngiltere Premier Lig’de 2020-2021 sezonu yapılan son hafta maçlarıyla tamamlandı. 2020-2021 sezonu gol krallığı yarışını, rakip fileleri 23 kez havalandıran İngiliz santrafor Harry Kane kazandı.

Kane’i, 22 golle Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ve 18 golle Manchester United takımında Bruno Fernandes izledi.

Premier Lig'de 3.kez gol kralı

Harry Kane böylece 3.kez Premier Lig'de gol kralı oldu. Kane, 2015-16 sezonunda 25 gol, 2016-17 sezonunda 29 golle Premier Lig'de gol kralı olmayı başarmıştı.

Harry Kane böylece Premie Lig tarihinde 3 ve üzerinde gol kralı olan üçüncü oyuncu oldu. Kane dışında Alan Shearer 3 kez, Thierry Henry ise 4 kez gol kralı olmuştu.

Aynı zamanda asist kralı

Harry Kane ayrıca bu sezon 14 asist yaptı ve Premier Lig'de asist krallığı yarışında da zirvede yer aldı.



