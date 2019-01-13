Harry Kane hakkında bomba transfer iddiası!

Tottenham Hotspur forması giyen İngiliz golcü Harry Kane'in adı, tıpkı takım arkadaşı Christian Eriksen gibi uzun bir süredir Real Madrid ile birlikte anılıyordu.

İspanya'da yayım yapan ve Real'e yakınlığıyla bilinen AS gazetesi ise 25 yaşındaki santrforla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya attı.

Gazete, İspanyol devinin gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini ifade ettiği Kane için Tottenham yönetiminin tam 350 milyon euroluk bir değer biçtiğini öne sürdü.

Kane, bu sezon takımıyla çıktığı 30 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırırken 6 da asist kaydetti. Oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi 2024 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler