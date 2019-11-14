Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Clippers’ı 102-93 yenen Houston Rockets’ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üretti.

NBA’e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın iddialı takımları Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasındaki mücadeleyi, 102-93’lük skorla ev sahibi Rockets kazandı.

Rockets’ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 12 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets’ın üst üste 5. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.

Clippers’ta Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, JaMychal Green de 14 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Louis Williams ise 20 sayı, 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

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