Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı seyirci açıklaması futbolseverleri heyecanlandırdı. Tribünlere seyirci alımı konusuna açıklık getirden Özdemir, "1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. O tarihte duruma bakacağız. Aşılama da hızla sürüyor. Şampiyonlar Ligi finali için de UEFA'ya kapasite için karar çıkarsa kaç kişi olduğunu bildireceğiz." yorumunu yaptı. Süper Lig'de 25 hafta geride kalırken, 32. haftaya kadar maçların seyircisiz olacağı kesinleşti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi seyircisiz olacak. 1 Nisan'a kadar çarpıcı olan maçlar şu şekilde:

27. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

31. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

Galatasaray -Beşiktaş derbisi seyircili oynanabilir

1 Nisan'dan sonra ilgili kurullarla iletişime geçilerek seyircili kararının verilebileceğini aktaran Nihat Özdemir'in bu açıklamasına göre Galatasaray'ın Trabzonspor ve Beşiktaş maçları seyircili oynanabilir.

36. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

40. hafta: Galatasaray-Beşiktaş







