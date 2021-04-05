Son günlerde tartışma konusu olan Sinovac mı, Biontech mi daha etkili? sorusu koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac ve BioNTech aşılarından hangisini tercih edileceğinin kişiye bağlı olduğunu belirterek, sırası gelenlerin hastanelerden tercihini belirterek randevu alması gerektiğini söylemişti. Biontech aşısının Türkiye’ye gelmesi ile vatandaşlara Sinovac veye Biontech aşıları arasında tercih hakkı sunuluyor. Vatandaşlar ise Çin aşısı Sinovac ve Alman aşısı Biontech arasındaki farkları araştırıyor. Peki, Hangi aşı daha güvenilir, hangi aşıyı olmalı? Sinovac mı, Biontech mi yaptırmalı? İşte detaylar...

Hangi aşı daha güvenilir, hangi aşıyı olmalı?

Türkiye'ye getirilen ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklanıyor. Sevk edilen aşı sayısı nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek. Sinovac'tan farkı aşı uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Öncelikle oda sıcaklığında bekletiliyor aşılar, daha sonra uygulanıyor. Bir şişeden 6 kişiye aşı uygulanıyor. 0,3 mililitre kadar uygulanıyor o yüzden ayrı bir enjektörle uygulanıyor.

Sinovac mı, Biontech mi yaptırmalı?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu , Hürriyet’teki köşesinde “Hangi aşı daha etkili? Hangisi daha güvenli? Hangi aşıyı tercih etmeli?” sorularının anlamsız olduğunu belirterek, "Merak edenlere kısa bir bilgi: Ben Sinovac aşısı oldum. Güvenli ve etkili olduğundan ise hiç şüphe etmedim" dedi.

Prof. Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: Bana göre durum şudur: Bir orman yangını var ve biz o yangının içerisinde 'bîçare(!)' bekliyoruz. Ufukta yangının kısa zamanda sonlanacağına dair bir işaret de görünmüyor. Tek çare bulduğumuz ilk 'aşı treni'ne binip yangın yerinden uzaklaşmak. O trenin Sinovac ya da BioNTech treni olup olmadığının ise hiç önemi yoktur. Tekrarlayalım: Meselemiz bir an önce güvenli bir alana ulaşmak olmalıdır. O alana varmanın çaresi de süratle aşılanmaktır. Netice şudur: Yaşadığımız dönemde 'Hangi aşı daha etkili? Hangisi daha güvenli? Hangi aşıyı tercih etmeli?' sorular anlamsızdır. Merak edenlere kısa bir bilgi: Ben Sinovac aşısı oldum. Güvenli ve etkili olduğundan ise hiç şüphe etmedim" ifadesini kullandı.

Koronavirüs aşı durumu nasıl sorgulanır?

Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

Aşının etkinlik seviyesi nedir?

Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının etkinlik oranı Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan klinik araştırmalar sonucu yüzde 95 olarak açıklanmıştı. 1 Nisan tarihinde Pfizer ve BioNTech'ten yapılan ortak açıklamayla aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak güncellendi.

BioNTech aşısının depolama ve uygulama şekli farklı mı?

Depolarda 0'ın altında 80 derecede saklanan, nakliye esnasında da özel ekipmanlarla soğuk zincir kırılmadan bir yerden öbürüne götürülen aşılar, uygulanacağı zaman önce oda sıcaklığında bekletiliyor ardından aşılamaya geçiliyor. BioNTech aşı şişesi Sinovac'tan farklı olarak uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Bir şişeden 6 doz uygulanabilen BioNTech aşısı, her dozda 0,3 mililitre kadar enjekte ediliyor.

BioNTech aşısı için randevu alırken nelere dikkat etmeliyim? Bu aşıyı da Aile Sağlık Merkezleri'nde olabilir miyim?

E-Nabız sistemi üzerinden aşı randevusu seçerken hangi aşıyı olmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Eğer BioNTech aşısı olmak istiyorsanız o seçeneği işaretlediğinizden emin olmalısınız. Öte yandan BioNTech aşıları sadece belirli hastanelerde yapılabiliyor. Sistem üzerinden aile hekimliklerinde ve evde uygulaması tercih edilebilen tek aşı şu an Sinovac aşısı. Bunun dışında aşı yapılamayacağı noktasında randevu sisteminde uyarı bulunuyor.

Sinovac randevusu almıştım ama aşımı henüz olmadım. BioNTech'e çevirebilir miyim? Aynı şekilde BioNTech randevumu da Sinovac'a çevirebilir miyim?

Eğer Sinovac randevusu alıp aşı olmaya giderseniz ve gittiğinizde fikrinizi değiştirirseniz orada BioNTech aşısı yaptırmanız mümkün değil. Ancak aşı randevusu aldınız ve bir aşı seçtiniz. Ardından kararınız değişti ve aşınızı değiştirmek istiyorsunuz. O zaman aldığınız randevuyu iptal edip, yeni randevu oluşturabilir ve bu esnada diğer aşıyı seçebilirsiniz.

BioNTech aşısında ikinci doz kaç gün sonra alınıyor?

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.