Hande Baladın kimdir, kaç yaşında? Hande Baladın boyu kaç?

A Milli Voleybol Takımımızın başarılı oyuncusu Hande Baladın, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri maçlarında ortaya koyduğu performans ile alkış topladı.

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

Voleybol Bayan Milli takımımızında oyuncularından olan Hande Baladın 1997 yılında aslen Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Başak burcudur.

Voleybol hayatına Eczacıbaşı takımı ile adım atmış ardından, Eczacıbaşı Vitra A takımında forma giymeye başlamıştır. 1 sezon Galatasaray Bayan Voleybol Takımında kiralık olarak oynamış ardından tekrar Eczacıbaşı'na geri dönmüştür.

Smaçör olarak sahada yer alan Hande Baladın bugüne kadar, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi 3.lüğü, CEV Kupası Şampiyonluğu gibi önemli başarıların altına imzasını atmıştır.

Ayrıca 2013 Gençler Avrupa Şampiyonasında en iyi blokör seçilmiş, 2017 FIVB U23 dünya şampiyonasında ise en Değerli Oyuncu ve En iyi Smaçör olarak gösterilmiştir.

Hande Baladın okuduğu lise, Sarıyer Doğa Koleji'dir. Günümüzde ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile birlikte profesyonel voleybol kariyerini sürdürmektedir.