Hamzaoğlu: Çok iyi oynamadık, bu bir gerçek

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçı kaybettikleri için üzüntülü olduklarını ifade etti. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Zaman zaman belki beraberliği yakalayacak birkaç pozisyonumuz olsa da Denizlispor bizden daha iyiydi. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. Onları tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, burada kaybettiğimiz puanları İttifak Holding Konyaspor maçında telafi etmeye çalışacağız. Maçla ilgili söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Çok iyi oynamadık, bu bir gerçek." şeklinde konuştu.