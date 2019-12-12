Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iş adamı İdris Yamantürk'ü ziyaret etti ve Gençlerbirliği forması hediye etti.

Efsane başkan İlhan Cavcav ile beraber Gençlerbirliği'ne hizmet ettikleri dönemlerden söz eden Yamantürk "Spora hizmet hepimiz için şart. Aziz Atatürk 'ün işaret ettiği gibi "ahlaklı, zeki, çevik" nesillerimizin yetiştirilebilmesini sağlama adına şart" açıklamasını yaptı.

İDRİS YAMANTÜRK KİMDİR?

İdris Yamantürk, 1925 yılında Rize; Çamlıhemşin-Ortan köyünde doğdu. Yörenin şartları sebebiyle ilk okula geç başlayabildi. 10 yaşında iken babası vefat etti. İlk okuldan sonra tahsiline okul bulamadığı için bir yıl ara vermek zorunda kaldı.

Daha sonra Hopa Orta Okuluna devam etti. 2.ci sınıftan sonra devlet imtihanını kazanarak, parasız yatılı olarak Erzurum Lisesine gitti. 1945/1946 yılında Erzurum Lisesi’nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’ne girdi. Fakültedeki öğrenimini, bir sanayi holdingi olarak çalışan sümerbank’tan burs alarak tamamladı.

Üniversite son sınıftan itibaren iş hayatına atıldı. 1952-1953 arasında etibank’a bağlı Çatalağazı (Zonguldak) Temik Santralının muhtelif sahalarında işletme mühendisi olarak hizmet verdi. 1953 sonbaharından itibaren 18 ay süren Yedek subaylık hizmetini tamamladı.

Askerlik sonrasında devletten izin alarak, yine özel sektörde çalıştı. 1955 yılında, Türkan Danişoğlu ile evlendi. 1956 yılında devletten istifa ederek ayrıldı ve serbest çalışma hayatına atıldı.

1957’de İdris Yamantürk adıyla şahsi firmasını kurdu. 1958 yılında GÜRİŞ firmasının kuruluşunu gerçekleştirdi.

GÜRİŞ, o günden bu yana,

Altyapı Tesisleri, Sınai Tesisleri, Barajlar ve HES’leri, Termik Santraller, Sulama ve Su Arıtma Tesisleri, İş Merkezleri ve Oteller, Yollar ve Metrolar, Devlete bağaşlanan okullar başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 100’e yakın eserin yapımını gerçekleştirdi.