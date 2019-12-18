Göztepe karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Geçen hafta iyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadık. Fakat bu hafta çok daha zor bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

Hamzaoğlu, son 7 lig maçını kazanan Demir Grup Sivasspor’u tebrik ederek, "Gerçekten bu sezon muhteşem bir performans sergiliyorlar. Çok iyi gidiyorlar, etkili oynuyorlar. İşimiz kolay olmayacak ama biz de ona göre önlemlerimizi alacağız. Saha avantajımızı da kullanıp bu maçtan en iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Güzel, tempolu bir maç olacak. Sivasspor sürekli hızlı hücumlar yapan, atak oynayan bir takım. Biz de gole gitmeye çalışıyoruz. Her hafta gol bulduk. İyi oynuyoruz, pozisyon yakalıyoruz. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"İnşallah devreyi en iyi şekilde kapatıp, ikinci yarı daha farklı hedefler koyabiliriz." diyen Hamzaoğlu, Gençlerbirliği’nin gol yükünü çeken Bogdan Stancu ve Giovanni Sio’nun performansıyla ilgili soru üzerine, "Gole en yakın oyuncular onlar. Gol yükünü onlar çekiyor ama onların gol atabilmesi için de arkada savaşan diğer oyuncularımız var. Bu, takımın başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, "Ara transfer döneminde hangi bölgelere takviye yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Eksik bir bölgemiz yok. Tabii ki kadromuzu biraz daha güçlendirebilir miyiz, bize uyacak oyuncular bulabilir miyiz diye bakıyoruz ama şu anki önceliğimiz o değil. Önceliğimiz; 28 kişilik kadromuz var, bu arkadaşlarımızın performansını daha yukarı nasıl çıkarabiliriz, buna odaklanmış durumdayız. Bize uygun, güç katacak oyuncular olursa onları alabiliriz ama öyle bir önceliğimiz yok."

"Ülke futbolu olarak geriye gidiyoruz"

Süper Lig’i de değerlendiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti: "Lig çok güzel geçiyor. Belki büyük takımlar için baktığımızda çok iç açıcı olmasa da diğer takımların performansı açısından iyi geçiyor. Tabii diğer taraftan kötü olan şey de büyük takımlarımızın bu kadar nasıl kötü performans sergilediği. Bu da iyi irdelenmeli, araştırılmalı. Belki rekabet arttı fakat ülke futbolu olarak geriye gidiyoruz. Sadece milli takımımız şu anda başarılı. Bir de Medipol Başakşehir Avrupa kupalarında son 32 turuna kaldı. Medipol Başakşehir’i de tebrik ediyorum ama ülke olarak çok iç açıcı durumda değiliz. Bundan nasıl kurtuluruz, bir an önce bu olayı nasıl pozitif yönde değiştiririz, bunları düşünmek lazım."

ANKARA (AA)