Hamza Hamzaoğlu: Skoru korumak için iyi mücadele ettik

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hamza Hamzaoğlu, "Golü bulunca koruma içgüdüsü devreye giriyor. Trabzonspor, gücüyle yine bizi geriye yaslayacaktı. Golü erken bulmamız kötü olmadı, biraz daha kontrollü oyuna döndük. Skoru korumak için iyi mücadele ettik. Şanslıydık"

"Lung, ciddi bir sakatlık dönemi geçirdi. Biz geldiğimizden beri ciddi çalışmaya başladı ama Doğan'ın form grafiği yukarı doğru gidiyor. Önceliği ona verdik. İnşallah her gün daha da iyiye gider. Lung da zaten her an hazır bekliyor" ifadelerini kullandı.