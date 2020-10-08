Hamza Hamzaoğlu: Ligi ilk 10’un içerisinde bitiririz

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’ndan iddialı açıklamalar... Deneyimli teknik adam, “İyi bir takım olacağız” dedi ve ekledi:

“Antalyaspor maçında oynadığımız oyun gelecek için umut verdi. İnşallah bundan sonraki maçlarda oyunumuzu daha da geliştirerek daha oturmuş bir takım görüntüsüyle yolumuza devam ederiz. Beş oyuncu değişikliği kararı bence bu seneki futbolumuzun güzel olmasını sağlayacak en önemli karar. Ligi ilk 10’un içerisinde bitiririz diye düşünüyorum ama inşallah bu yukarılara yakın olur.”