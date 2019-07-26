Hamit Altıntop AVM’de söyleşiye katıldı

İlginin yoğun olduğu söyleşide konuşan TFF İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Malatya olduğunu belirterek “Babam Akçadağ, annem Karaterzi köyünden” dedi.

23 yıl sonra Malatya’ya geldiğini anımsatan Altıntop, bundan sonra memleketine daha sık sık gelmeye çalışacağını söyledi. Yeni Malatyaspor’un önemli transferler gerçekleştirdiğini ifade eden Altıntop, “Böyle transferleri ancak iyi yönettiğinizde, iyi bir kulüp olduğunuzda yapabilirsiniz. Tabi ki futbolcu arkadaşlarımız şehrin kalitesine ve düzenine de çok önem veriyor. Burada belediyelerimizin de hakkı var çünkü Malatya’mız şehir olarak da bir seviye atlamış, bunda kulübünde payı vardır ama belediyelerinde kulübe de desteği vardır. Bu iş her zaman birlik ve beraberlik içerisinde oluyor. Bu uyum olduğunda böyle transferlerde gerçekleşiyor. Avrupa ayağı olduğunda bu ayrıca futbolcuları motive edebiliyor. Yeni Malatyaspor içinde bu sene UEFA Avrupa Ligi oldu, seneye de belki Şampiyonlar Ligi olur. Hedefi her zaman yükseltmek lazım” ifadelerine yer verdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’te Hamit Altıntop’un iyi bir futbolcu olduğunu da belirterek aynı zamanda Malatyalı olmasından dolayı da gurur duyduklarını ifade etti.

Yeni Malayaspor’da göreve gelirken hedeflerinin 3 yıl içerisinde Süper Lige çıkmak olduğunu anımsatan Gevrek, “Yönetim kurulu olarak koyduğumuz hedefle Süper Lig’e çıktık. Süper Lig’e çıktığımızda da ‘Hedefimiz 3 yıl içerisinde Avrupa’ dedik. Taraftarların desteği bizim için çok önemliydi, bugüne kadar hep destek verdiler ve hep birlikte bunu başardık” şeklinde konuştu.

Şuan ki kadrolarının iyi bir kadro olduğunu da dile getiren Başkan Gevrek, “Giden oyuncularımız ile bizden ayrılanlar oldu. Onların yerine gelen oyuncular oldu. Kaliteli oyuncular aldık. Bence çok iyi transferler yaptık. Türkiye liginde oynayan birkaç oyuncumuz var. Aldığımız iki oyuncu da kendi ülkelerinde milli yakımda oynayan üst düzey oyuncular. Transfer sezonu 30 Ağustos’a kadar devam ediyor. Transfer sezonu bitmeden bizde de transfer bitmez. Bizde 2 veya 3 transfer yapabiliriz. Hem Avrupa hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda mücadele ediyoruz. Gerektiğinde 2 veya 3 oyuncu alabiliriz. Şuanda da iyi bir kadromuz var. Kaliteli bir takımımız var.” diye konuştu.

Söyleşide Altıntop ve Gevrek, taraftarlardan gelen soruları da yanıtladılar. Söyleşi sonunda Altıntop’a Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk tarafından Malatya kayısısı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

İHA