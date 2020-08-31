Hamilton'dan hızlısı yok
Formula 1’de sezonun 7. yarışında Belçika’da Mercedes sürprize izin vermedi. Mücadeleye ilk çizgiden başlayan Hamilton yarışı kazanırken, Valtteri Bottas ise ikinci sırayı aldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Ferrari’de Leclerc, 13, Vettel 14. oldu
Otomobil sporlarının zirvesi olan Formula 1, dün sezonun 7. yarışında tarihin en ikonik pistlerinden bir tanesindeydi. Belçika’da Spa-Francorpchamps’ta gerçekleştirilen yarışta bir sürpriz yaşanmadı. Sıralama turlarında pole pozisyonunu alan 6 kez dünya şampiyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarışı da kazandı. Takım arkadaşı Valtteri Bottas 2. oldu. Fin pilotu, Red Bull’un Hollandalı yıldızı Max Verstappen takip etti. Mücadeleye damgasını vuran olaylardan bir tanesi ise tarihin en kötü sezonunu yaşayan Ferrari’den geldi. İtalyan ekibinin pilotlarından Charles Leclerc, yarışı 13., 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ise 14. tamamlayabildi.
Gio ve Russell korkuttu
Yarışın 12. turunda herkesi korkutan bir kaza yaşandı. Ferrari motorlu Alfa Romeo’da Antonio Giovinazzi, Williams’ta kaza yapan George Russell’un tekerleğine çarptı. Ancak iki pilot da kazadan yara almadan kurtuldu. Bu arada Renault’nın yıldızı Daniel Ricciardo, yarışı 4. sırada tamamlayarak hem önemli bir başarıya imza attı hem de son turda en hızlı turu atarak ekstra 1 puanın sahibi oldu.
Türkiye’ye gelmesine 9 yarış kaldı
Formula 1, Türkiye’ye 9 yıl sonra yeniden geri döndü. Organizasyon ise 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Monza (İtalya), Mugello (İtalya), Marina Bay (Singapur), Sochi (Rusya), Eifel GP (Almanya), Algarve (Portekiz) ve İmola’da (İtalya) gerçekleştirilecek yarışlardan sonra F1, Türkiye’ye gelecek. Bu anlamda organizasyonlar ile çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Pilotlar şampiyonası
Takım Pilot Puan
Mercedes Hamilton 157
Red Bull Verstappen 110
Mercedes Bottas 107
Takımlar şampiyonası
Takım Puan
Mercedes 264
Red Bull 158
McLaren 68
Kariyerinin 89. Yarışını kazanan Hamilton, 2 kez daha mutlu sona ulaşırsa Michael Schumacher’in rekorunu geride bırakacak.
Mertcan Polat