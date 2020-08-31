Otomobil sporlarının zirvesi olan Formula 1, dün sezonun 7. yarışında tarihin en ikonik pistlerinden bir tanesindeydi. Belçika’da Spa-Francorpchamps’ta gerçekleştirilen yarışta bir sürpriz yaşanmadı. Sıralama turlarında pole pozisyonunu alan 6 kez dünya şampiyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarışı da kazandı. Takım arkadaşı Valtteri Bottas 2. oldu. Fin pilotu, Red Bull’un Hollandalı yıldızı Max Verstappen takip etti. Mücadeleye damgasını vuran olaylardan bir tanesi ise tarihin en kötü sezonunu yaşayan Ferrari’den geldi. İtalyan ekibinin pilotlarından Charles Leclerc, yarışı 13., 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ise 14. tamamlayabildi.

Gio ve Russell korkuttu

Yarışın 12. turunda herkesi korkutan bir kaza yaşandı. Ferrari motorlu Alfa Romeo’da Antonio Giovinazzi, Williams’ta kaza yapan George Russell’un tekerleğine çarptı. Ancak iki pilot da kazadan yara almadan kurtuldu. Bu arada Renault’nın yıldızı Daniel Ricciardo, yarışı 4. sırada tamamlayarak hem önemli bir başarıya imza attı hem de son turda en hızlı turu atarak ekstra 1 puanın sahibi oldu.

Türkiye’ye gelmesine 9 yarış kaldı

Formula 1, Türkiye’ye 9 yıl sonra yeniden geri döndü. Organizasyon ise 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Monza (İtalya), Mugello (İtalya), Marina Bay (Singapur), Sochi (Rusya), Eifel GP (Almanya), Algarve (Portekiz) ve İmola’da (İtalya) gerçekleştirilecek yarışlardan sonra F1, Türkiye’ye gelecek. Bu anlamda organizasyonlar ile çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Pilotlar şampiyonası

Takım Pilot Puan

Mercedes Hamilton 157

Red Bull Verstappen 110

Mercedes Bottas 107





Takımlar şampiyonası

Takım Puan

Mercedes 264

Red Bull 158

McLaren 68





Kariyerinin 89. Yarışını kazanan Hamilton, 2 kez daha mutlu sona ulaşırsa Michael Schumacher’in rekorunu geride bırakacak.





Mertcan Polat