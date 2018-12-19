Hameenlinna - Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 0-3

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun 2. haftasında Finlandiya temsilcisi Hameenlinna’yı deplasmanda 3-0 yendi.

19 Aralık 2018, Çarşamba 22:58 Son Güncelleme:
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Hameenlinna - Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 0-3

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2'nci hafta maçında Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Finlandiya ekibi Hameenlinna'yı 3-0 yendi. Finlandiya'nın Hameenlinna kentinde bulunan Elenia Arena'da Eczacıbaşı VitrA, 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. 

SALON: Elenia Areena

HAKEMLER: Olivier Guillet (FRA), Salvis Kurtiss (LAT)

HAMEENLINNA: Heikkiniemi, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Principato, Porsanger (L), Laukkanen.

ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Dilara (L), Güldeniz, Meliha, Merve.

SETLER: 0-3 (11-25,20-25,16-25)

SÜRE: 66 dakika (19,26,21)

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